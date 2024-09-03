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سويسرا تعيد فتح سفارتها في العراق

جانب من بغداد (أرشيفية)
4 سبتمبر 2024 01:01

جنيف (وكالات)

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أعادت سويسرا فتح سفارتها في العراق بعد فترة إغلاق دامت 33 عاماً.
وأغلقت السفارة السويسرية في بغداد أبوابها إبان حرب الخليج الثانية في عام 1991، وعلى عكس العديد من البعثات الأوروبية الأخرى هناك، لم تتم إعادة فتحها حتى الآن.
وفي بيان أمس، قالت وزارة الخارجية السويسرية إن الوضع الأمني تحسن بشكل كبير بعد سنوات من الصراع لدرجة أنه بات من الأمان الآن عودتها مرة أخرى إلى العراق.
وأضاف البيان أن العراق أصبح يلعب دوراً متزايد الأهمية في جسر هوة الخلافات والقيام بدور الوساطة في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن أحد أهداف السفارة هو تعزيز العلاقات الثنائية.
وأضاف البيان، أنه «في غضون السنوات الأخيرة، قام العراق بأدوار فاعلة من أجل تحقيق السلام والأمن في المنطقة».
وأوضح البيان أيضاً أنه بفضل موارده من الطاقة وتنوعه الاقتصادي، يوفر العراق فرصاً مهمة للتصدير والاستثمار على المدى الطويل للشركات السويسرية.

سويسرا
العراق
بغداد
حرب الخليج الثانية
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