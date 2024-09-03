«منظمات»: أزمة جوع تاريخية تهدد السودان

بورت سودان (وكالات)

حذرت ثلاث منظمات إغاثة كبرى تعمل في السودان، أمس، من أزمة جوع ذات مستويات «تاريخية» تشهدها البلاد.

وفي بيان مشترك قال كل من المجلس النرويجي للاجئين والمجلس الدنماركي للاجئين ومؤسسة «ميرسي كوربس» العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية في السودان «يشهد السودان أزمة جوع ذات مستويات تاريخية غير مشهودة، يموت الناس من الجوع كل يوم».

وأضافت المنظمات «إننا ندعو المجتمع الدولي بشكل عاجل إلى معالجة أزمة الجوع الهائلة داخل البلاد»، لافتة إلى أن الاهتمام والتحرك الدوليين أقل من اللازم ومتأخران للغاية، وحتى الآن لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية إلا بنسبة 41%.

وقالت من المستحيل أن تعبر الكلمات عن مستوى المعاناة التي تحملها الشعب السوداني في الأشهر الأخيرة، لا بد أن تنتهي هذه اللامبالاة.

وأفادت المنظمات في البيان بأن أكثر من 25 مليون شخص في السودان - أكثر من نصف سكان البلاد - يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد.