الأربعاء 4 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«اليونيفيل»: إصابة أحد المتعاقدين معنا بطلقات نارية جنوب لبنان

آليات عسكرية لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان (أرشيفية)
4 سبتمبر 2024 01:01

بيروت (وكالات) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع مصر وتدين وتستنكر بشدة التصريحات الإسرائيلية بشأن معبر فيلادلفيا
لبنان.. توقيف المحافظ السابق للبنك المركزي

أعلنت كانديس أرديل، نائبة مدير مكتب قوات «اليونيفيل» الدولية في جنوب لبنان، إصابة أحد المتعاقدين بطلقات نارية وهو في طريقه لتقديم خدمات لكتيبة تابعة لنا بالقرب من منطقة سردا.
وأضافت أرديل في بيان أن قوات حفظ السلام قامت بنقل الشخص المصاب إلى المستشفى بعد إصابته وهو في طريقه إلى الكتيبة الإسبانية في منطقة سردا جنوب لبنان.
وأشارت إلى أن هذه الحادثة هي الثانية خلال يومين، والتي يتعرض فيها المتعاقدون الذين يدعمون حفظة السلام التابعين لليونيفيل لهجوم.
وأوضحت، نلفت انتباه الأطراف إلى التكلفة البشرية الهائلة التي يتكبدها المدنيون في جنوب لبنان، نتيجة لتبادل إطلاق النار، بما في ذلك أولئك الذين يدعمون العاملين من أجل السلام.

قوات اليونيفيل
جنوب لبنان
لبنان
الحدود اللبنانية الإسرائيلية
لبنان وإسرائيل
إسرائيل
آخر الأخبار
النمسا تشهد أشد فصول الصيف سخونة
الأخبار العالمية
النمسا تشهد أشد فصول الصيف سخونة
اليوم 19:51
منصور بن زايد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
منصور بن زايد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي يبحثان علاقات البلدين
اليوم 19:47
«الدار» تطلق مجمّع الفلل «ياس ريڤا»
اقتصاد
«الدار» تطلق مجمّع الفلل «ياس ريڤا»
اليوم 19:32
«قمة AIM للاستثمار 2025» تنطلق في أبوظبي أبريل المقبل
اقتصاد
«قمة AIM للاستثمار 2025» تنطلق في أبوظبي أبريل المقبل
اليوم 19:31
منتخب الجوجيتسو يستعد للمونديال من «الظنة»
الرياضة
منتخب الجوجيتسو يستعد للمونديال من «الظنة»
اليوم 19:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©