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مصر: تصريحات نتنياهو تعرقل جهود الوساطة وتزيد من التصعيد

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي قرب معبر رفح (أرشيفية)
4 سبتمبر 2024 01:01

القاهرة (وكالات) 

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أكدت مصر، أمس، رفضها التام لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها إنه تم تهريب أسلحة ومعدات حربية وماكينات لحفر الأنفاق إلى قطاع غزة عبر الحدود المصرية. 
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن مصر تعبر عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي والتي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.
وأضاف البيان أن مصر تؤكد رفضها للمزاعم كافة التي يتم تناولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن.
حمَّلت مصر، وفق البيان، الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية، والتي تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.

فلسطين
مصر
بنيامين نتنياهو
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قطاع غزة
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