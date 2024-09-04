عاصفة مطرية قوية تضرب إيطاليا

ضربت عاصفة صيفية قصيرة لكنها قوية العاصمة الإيطالية روما الثلاثاء، مما تسبب في حدوث فيضانات في مناطق بالمدينة.



ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن السلطات المحلية في روما أن العاصفة تسببت في سقوط 60 لتراً من الأمطار لكل متر مربع في أقل من ساعة، وهو ما يوازي معدل هطول الأمطار طوال شهر سبتمبر بأكمله. وأدت الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح قوية إلى غمر بعض الأنفاق.



ونقلت أنسا عن مستشارة البيئة في العاصمة، سابرينا ألفونسي، قولها إن هطول الأمطار بهذا الحجم كان غير متوقع على الإطلاق ولم تتنبأ به أي نشرة جوية.

ومن المتوقع حدوث المزيد من العواصف الرعدية مع درجات حرارة تصل إلى 32 درجة مئوية في روما في الأيام المقبلة.