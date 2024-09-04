الخميس 5 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

هاريس تتعهد دعم إنشاء الشركات الصغيرة

هاريس
4 سبتمبر 2024 11:49

تعهّدت المرشحة الرئاسية الأميركية كامالا هاريس الثلاثاء دعم إنشاء الشركات الصغيرة، وذلك في إطار كشفها تدريجياً عن برنامجها الاقتصادي مع اقتراب المناظرة المقررة في 10 سبتمبر بينها وبين منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

والمرشحة الديموقراطية البالغة من العمر 59 عاماً والتي ستواجه ترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر، ستتعهّد مضاعفة الإعفاء الضريبي لإنشاء الشركات الصغيرة بمقدار عشرة أضعاف بحيث يرتفع من خمسة آلاف دولار إلى 50 ألف دولار.
وسيغطي هذا المبلغ متوسط تكلفة إنشاء مشروع صغير في الولايات المتحدة، والذي يقدّر اليوم بـ40 ألف دولار، بحسب المصدر نفسه.
وستطرح هاريس الأربعاء هدفاً لولايتها الرئاسية، إذا ما فازت بالانتخابات، يتمثّل بإنشاء 25 مليون شركة صغيرة جديدة في غضون أربع سنوات.


أخبار ذات صلة
استطلاع: ذوو الأصول اللاتينية يفضلون نهج هاريس في الاقتصاد
بايدن ينضم لحملة هاريس الانتخابية للمرة الأولى
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
كامالا هاريس
دونالد ترامب
آخر الأخبار
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة: خطوة مهمة أخرى للإمارات في رحلتها نحو تحقيق هدف الحياد المناخي
اليوم 11:35
الصين تصدر أعلى مستوى لمواجهة إعصار "ياجي"
الأخبار العالمية
الصين تصدر أعلى مستوى لمواجهة إعصار "ياجي"
اليوم 11:23
وفاة عداءة أوغندا بـ «النار»
وفاة عداءة أوغندا بـ «النار»
اليوم 11:21
البابا فرنسيس خلال زيارته لإندونيسيا
الأخبار العالمية
البابا فرنسيس يدعو إلى التصدي لتغير المناخ خلال زيارته لإندونيسيا
اليوم 11:17
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تستقر قرب أقل مستوياتها منذ 14 شهراً
اليوم 11:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©