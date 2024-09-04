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النمسا تشهد أشد فصول الصيف سخونة

النمسا تشهد أشد فصول الصيف سخونة
4 سبتمبر 2024 19:51

شهدت النمسا أشد فصول الصيف سخونة في تاريخ قياسات درجات الحرارة بالأراضي غير الجبلية منذ 258 عاماً.

وسجلت العاصمة فيينا رقماً قياسياً جديداً، بالنسبة لعدد الأيام الحارة التي تزيد فيها درجة الحرارة عن 30 درجة مئوية، بلغ 47 يوماً حاراً.

وأوضح تقرير لـ «هيئة الخدمات الجيولوجية والمناخية» أن الليالي الاستوائية مرتفعة الحرارة أصبحت ظاهرة واسعة الانتشار في النمسا، بعدما ما كانت شبه معدومة خلال الفترة الزمنية من عام 1961 إلى 1990.

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وأظهر التقرير ارتفاع متوسط درجة الحرارة السنوية في النمسا بواقع 1.4 درجة مئوية خلال الفترة 1991-2020 مقارنة بالفترة المناخية العادية 1961-1990.

وألحقت الظواهر المناخية المتطرفة الناجمة عن تغير المناخ، أضراراً شديدة بقطاع الزراعة في النمسا خلال العام الجاري ليبلغ إجمالي حجم الخسائر المادية نحو 250 مليون يورو، منها نحو 150 مليون يورو بسبب ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الجفاف، وزيادة عدد الأيام الحارة، ونحو 100 مليون يورو بسبب العواصف الرعدية والفيضانات.

المصدر: وام
النمسا
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