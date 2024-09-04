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السيسي : زيارتي لتركيا تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين

السيسي : زيارتي لتركيا تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين
4 سبتمبر 2024 21:18

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن زيارته الحالية إلى تركيا، وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السابقة إلى القاهرة، تعكسان الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين البلدين.

وأعرب الرئيس السيسي عن سعادته البالغة بزيارته الأولى للجمهورية التركية ولقائه بالرئيس أردوغان، مشيرا إلى أن العلاقات التاريخية والشعبية المتأصلة بين مصر وتركيا تعود إلى تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم مصطفى كمال أتاتورك.

وكانت الرئاسة المصرية قد أكدت أن زيارة الرئيس السيسي الرسمية إلى تركيا التي بدأت اليوم استجابة لدعوة الرئيس أردوغان، تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

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وأوضح السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن هذه الزيارة التاريخية تمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، في ظل تحديات إقليمية تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين.

ومن المتوقع أن تشمل الزيارة ترؤسهما الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

وسيُناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الأزمة الإنسانية فيها.

 

المصدر: وام
عبد الفتاح السيسي
رجب طيب أردوغان
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