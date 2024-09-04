جرحى جراء إطلاق نار في مدرسة بجورجيا الأميركية

سُمع دوي إطلاق نار الأربعاء في مدرسة ثانوية بولاية جورجيا الأميركية، حيث أفاد شهود بوقوع إصابات وأعلنت الشرطة توقيف شخص.

وتوجهت سيارات الإسعاف وعدد كبير من عناصر الشرطة إلى مكان الحادث في مدرسة أبالاتشي في بلدة وايندر البعيدة حوالي 70 كيلومتراً شمال شرق أتلانتا.

وتم توقيف المشتبه به، بحسب شرطة الولاية.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن تبلغ بالحادث.

وذكرت قناة فوكس 5 أتلانتا أن طوقاً ضرب حول المدرسة في البداية.

وأشارت إلى أن عناصر الإنقاذ قاموا بإسعاف المصابين في الموقع، مستندة إلى صور تم التقاطها من مروحية.

وقالت السلطات، إن أفراداً من الشرطة المحلية وشرطة الولاية والشرطة الفدرالية يقومون بمهامهم.

وتم بعد ذلك إجلاء التلاميذ من المدرسة وتجميعهم في ملعب، بحسب صور جوية أخرى بثتها وسائل الإعلام.

ونقلت قناة «اي بي سي» عن سيرجيو كالديرا، وهو طالب يبلغ 17 عاماً، قوله «فتحت معلمتي الباب لترى ما كان يحدث. ثم جاءت معلمة أخرى مسرعة وطلبت منها إغلاق الباب بسبب وجود مطلق نار».

وبعد إغلاق الباب، اختبأ مع رفاقه في الجزء الخلفي من الغرفة وسمعوا صراخاً يصدر من الخارج.