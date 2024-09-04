الخميس 5 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

جرحى جراء إطلاق نار في مدرسة بجورجيا الأميركية

جرحى جراء إطلاق نار في مدرسة بجورجيا الأميركية
4 سبتمبر 2024 22:43

سُمع دوي إطلاق نار الأربعاء في مدرسة ثانوية بولاية جورجيا الأميركية، حيث أفاد شهود بوقوع إصابات وأعلنت الشرطة توقيف شخص.
وتوجهت سيارات الإسعاف وعدد كبير من عناصر الشرطة إلى مكان الحادث في مدرسة أبالاتشي في بلدة وايندر البعيدة حوالي 70 كيلومتراً شمال شرق أتلانتا.
وتم توقيف المشتبه به، بحسب شرطة الولاية.
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن تبلغ بالحادث.
وذكرت قناة فوكس 5 أتلانتا أن طوقاً ضرب حول المدرسة في البداية.
وأشارت إلى أن عناصر الإنقاذ قاموا بإسعاف المصابين في الموقع، مستندة إلى صور تم التقاطها من مروحية.
وقالت السلطات، إن أفراداً من الشرطة المحلية وشرطة الولاية والشرطة الفدرالية يقومون بمهامهم.
وتم بعد ذلك إجلاء التلاميذ من المدرسة وتجميعهم في ملعب، بحسب صور جوية أخرى بثتها وسائل الإعلام.
ونقلت قناة «اي بي سي» عن سيرجيو كالديرا، وهو طالب يبلغ 17 عاماً، قوله «فتحت معلمتي الباب لترى ما كان يحدث. ثم جاءت معلمة أخرى مسرعة وطلبت منها إغلاق الباب بسبب وجود مطلق نار».
وبعد إغلاق الباب، اختبأ مع رفاقه في الجزء الخلفي من الغرفة وسمعوا صراخاً يصدر من الخارج.

 

أخبار ذات صلة
3 قتلى جراء إطلاق نار بمدرسة في البوسنة
إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار ببنغلاديش
المصدر: آ ف ب
إطلاق نار
آخر الأخبار
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة: خطوة مهمة أخرى للإمارات في رحلتها نحو تحقيق هدف الحياد المناخي
اليوم 11:35
الصين تصدر أعلى مستوى لمواجهة إعصار "ياجي"
الأخبار العالمية
الصين تصدر أعلى مستوى لمواجهة إعصار "ياجي"
اليوم 11:23
وفاة عداءة أوغندا بـ «النار»
وفاة عداءة أوغندا بـ «النار»
اليوم 11:21
البابا فرنسيس خلال زيارته لإندونيسيا
الأخبار العالمية
البابا فرنسيس يدعو إلى التصدي لتغير المناخ خلال زيارته لإندونيسيا
اليوم 11:17
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تستقر قرب أقل مستوياتها منذ 14 شهراً
اليوم 11:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©