إنجاز الحزام الأخضر لأكبر صحراء في الصين

قال توهتي رحمن، مدير مديرية الغابات والمراعي في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، إن الصين بصدد إنجاز الأعمال الأخيرة من بناء حزام أخضر يحيط بصحراء تاكليماكان، أكبر صحراء في البلاد، بحلول نهاية العام الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا”، عن توهتي رحمن، قوله إن الحزام الأخضر المحيط بصحراء تاكليماكان بلغ طوله 2761 كيلومتراً قبل نهاية العام الماضي، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال بناء القطاع الأخير، الذي يبلغ طوله 285 كيلومتراً، قبل نهاية العام الجاري، ليحيط بالصحراء التي تغطي مساحة 337600 كيلومتر مربع بأكملها.

وأوضح توهتي رحمن، في مؤتمر عقد عبر دائرة الفيديو، أن القطاع الأخير هو الأكثر صعوبة للعمل عليه، إذ تعد المنطقة أكثر المناطق عرضة للرياح القوية والعواصف الرملية في جنوبي منطقة شينجيانغ.

ويعد مشروع مكافحة التصحر في منطقة صحراء تاكليماكان جزءاً من برنامج غابات الحزام الواقي في "المناطق الشمالية الثلاث"، والمعروف باسم أكبر برنامج للتشجير في العالم لمعالجة التصحر في شمال وشمال غرب وشمال شرق الصين، وتم إطلاق البرنامج عام 1978، ومن المقرر أن يكتمل بحلول عام 2050.