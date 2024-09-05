الجمعة 6 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إنجاز الحزام الأخضر لأكبر صحراء في الصين

إنجاز الحزام الأخضر لأكبر صحراء في الصين
5 سبتمبر 2024 10:17

 قال توهتي رحمن، مدير مديرية الغابات والمراعي في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، إن الصين بصدد إنجاز الأعمال الأخيرة من بناء حزام أخضر يحيط بصحراء تاكليماكان، أكبر صحراء في البلاد، بحلول نهاية العام الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا”، عن توهتي رحمن، قوله إن الحزام الأخضر المحيط بصحراء تاكليماكان بلغ طوله 2761 كيلومتراً قبل نهاية العام الماضي، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال بناء القطاع الأخير، الذي يبلغ طوله 285 كيلومتراً، قبل نهاية العام الجاري، ليحيط بالصحراء التي تغطي مساحة 337600 كيلومتر مربع بأكملها.

أخبار ذات صلة
إعصار قوي يضرب الصين ويتحرّك باتّجاه فيتنام
السعودية تبدأ «المرحلة الحاسمة» بـ «عثرة»

وأوضح توهتي رحمن، في مؤتمر عقد عبر دائرة الفيديو، أن القطاع الأخير هو الأكثر صعوبة للعمل عليه، إذ تعد المنطقة أكثر المناطق عرضة للرياح القوية والعواصف الرملية في جنوبي منطقة شينجيانغ. 

ويعد مشروع مكافحة التصحر في منطقة صحراء تاكليماكان جزءاً من برنامج غابات الحزام الواقي في "المناطق الشمالية الثلاث"، والمعروف باسم أكبر برنامج للتشجير في العالم لمعالجة التصحر في شمال وشمال غرب وشمال شرق الصين، وتم إطلاق البرنامج عام 1978، ومن المقرر أن يكتمل بحلول عام 2050. 

 

 

المصدر: وام
الصحراء
الصين
آخر الأخبار
المسعود للسيارات تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
اقتصاد
"المسعود للسيارات" تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
5 سبتمبر 2024
هالة بدري تستقبل كاروي باناش
التعليم والمعرفة
سفير المجر يزور «دبي للثقافة» لمناقشة سبل التعاون
اليوم 19:40
العوائل تغادر المدرسة بعد زيارة المبنى المحترق
الأخبار العالمية
فقدان عشرات التلاميذ جراء حريق مدرسة في كينيا
اليوم 19:29
رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان تعزيز علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان تعزيز علاقات البلدين
اليوم 19:13
العراق يكشف تطورات الحالة الصحية لأيمن حسين
الرياضة
العراق يكشف تطورات الحالة الصحية لأيمن حسين
اليوم 19:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©