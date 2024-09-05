هونج كونج تحذر من إعصار ياجي

من المقرر أن تصدر هونج كونج أعلى ثالث تحذير من العواصف اليوم الخميس، مع اقتراب إعصار ياجي من ضواحي المدينة وجنوب الصين، حيث تتأهب المناطق الساحلية للتعرض لرياح مدمرة وأمطار غزيرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مركز التحذير من الأعاصير القول إن إعصار ياجي يحمل رياحا تسير بسرعة 241 كيلومترا في الساعة. وتعادل قوة الاعصار إعصار من الدرجة الرابعة على مقياس سفير سيمبسون، الذي يقيس قوة الأعاصير، وهو ما يعني أنه عاصفة قوية لديها القدرة على إحداث ضرر كارثي. وقد أغلقت هونج كونج دور الحضانة والمدارس الخاصة بالأطفال أصحاب الاحتياجات الخاصة اليوم الخميس، في حين ألغت شركة هونج كونج اكسبريس إيروايز للطيران منخفض التكاليف ست رحلات اليوم.

ويذكر أن إعصار ياجي أودى بحياة ما لا يقل عن 15 شخصا في الفلبين، واضطر الآلاف للفرار من منازلهم، قبل أن يتحرك نحو بحر الصين الجنوبي. وقال التلفزيون المركزي الصيني إن مدينة هايكو في جزيرة هاينان ستغلق المدارس والمصانع ومحال البقالة ابتداء من اليوم استعدادا لإعصار ياجي