البابا فرنسيس يدعو إلى التصدي لتغير المناخ خلال زيارته لإندونيسيا

دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس اليوم الخميس، للتصدي لخطر تغير المناخ والتطرف، أثناء زيارته‭ ‬لمسجد الاستقلال في جاكرتا هو أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا.

وخلال رحلة البابا إلى إندونيسيا، أصدر البابا إعلانا مشتركا مع إمام إندونيسيا الأكبر نصر الدين عمر وغيره، دعا إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة" للتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري.

وأضاف الإعلان المشترك "ندعو بصدق جميع الأشخاص ذوي الإرادة الحسنة إلى التصرف بشكل حاسم للحفاظ على سلامة النظام البيئي وموارده الموروثة من الأجيال السابقة، والتي نأمل أن ننقلها إلى أطفالنا وأحفادنا".

وجاء توقيع الإعلان خلال زيارة البابا لمسجد الاستقلال، الذي تبلغ مساحته حوالي 22 فدانا في وسط جاكرتا.

وتستمر زيارة البابا فرنسيس إلى إندونيسيا حتى غد الجمعة، في إطار جولة تستغرق 12 يوما تشمل أربع دول في جنوب شرق آسيا ومنطقة الأوقيانوس.

ومن المقرر أن يغادر البابا إلى بابوا غينيا الجديدة ثم تيمور الشرقية وسنغافورة، قبل أن يعود إلى روما في الثالث عشر من سبتمبر.



