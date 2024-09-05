الجمعة 6 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البابا فرنسيس يدعو إلى التصدي لتغير المناخ خلال زيارته لإندونيسيا

البابا فرنسيس خلال زيارته لإندونيسيا
5 سبتمبر 2024 11:17

دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس اليوم الخميس، للتصدي لخطر تغير المناخ والتطرف، أثناء زيارته‭ ‬لمسجد الاستقلال في جاكرتا هو أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا.
وخلال رحلة البابا إلى إندونيسيا، أصدر البابا إعلانا مشتركا مع إمام إندونيسيا الأكبر نصر الدين عمر وغيره، دعا إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة" للتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري.
وأضاف الإعلان المشترك "ندعو بصدق جميع الأشخاص ذوي الإرادة الحسنة إلى التصرف بشكل حاسم للحفاظ على سلامة النظام البيئي وموارده الموروثة من الأجيال السابقة، والتي نأمل أن ننقلها إلى أطفالنا وأحفادنا".
وجاء توقيع الإعلان خلال زيارة البابا لمسجد الاستقلال، الذي تبلغ مساحته حوالي 22 فدانا في وسط جاكرتا.
وتستمر زيارة البابا فرنسيس إلى إندونيسيا حتى غد الجمعة، في إطار جولة تستغرق 12 يوما تشمل أربع دول في جنوب شرق آسيا ومنطقة الأوقيانوس.
ومن المقرر أن يغادر البابا إلى بابوا غينيا الجديدة ثم تيمور الشرقية وسنغافورة، قبل أن يعود إلى روما في الثالث عشر من سبتمبر.

أخبار ذات صلة
أميركا والصين تريدان عقد قمة بشأن انبعاثات الميثان
السعودية تبدأ «المرحلة الحاسمة» بـ «عثرة»
المصدر: وكالات
جاكرتا
البابا فرنسيس
إندونيسيا
التغير المناخي
آخر الأخبار
المسعود للسيارات تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
اقتصاد
"المسعود للسيارات" تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
5 سبتمبر 2024
هالة بدري تستقبل كاروي باناش
التعليم والمعرفة
سفير المجر يزور «دبي للثقافة» لمناقشة سبل التعاون
اليوم 19:40
العوائل تغادر المدرسة بعد زيارة المبنى المحترق
الأخبار العالمية
فقدان عشرات التلاميذ جراء حريق مدرسة في كينيا
اليوم 19:29
رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان تعزيز علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان تعزيز علاقات البلدين
اليوم 19:13
العراق يكشف تطورات الحالة الصحية لأيمن حسين
الرياضة
العراق يكشف تطورات الحالة الصحية لأيمن حسين
اليوم 19:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©