الجمعة 6 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"الصحة العالمية" تنبّه إلى ارتفاع حالات الكوليرا ووفياتها

شعار "الصحة العالمية"
5 سبتمبر 2024 11:53

نبّهت منظمة الصحة العالمية، إلى ارتفاع حاد عام 2023 في عدد حالات الإصابة بالكوليرا والوفيات الناجمة عنها، وشدد رئيسها على أنه مع ذلك "مرض يمكن تجنّبه وتسهل معالجته".

وأظهرت أحدث إحصاءات الكوليرا العالمية أن عدد حالات الكوليرا المسجلة ارتفع سنة 2023 بنسبة 13 في المئة عما كان عليه عام 2022، ووصل إلى 535321 حالة، في حين شهدت الوفيات زيادة بنسبة 71 في المئة.

أخبار ذات صلة
«الصحة العالمية» تشيد بجهود الإمارات في التصدي لـ«جدري القرود»
تطعيم 161 ألفاً ضد شلل الأطفال خلال يومين في غزة

وأوضح بيان للمنظمة أن النزاعات والتغيّر المناخي وعدم كفاية مياه الشرب والصرف الصحي والفقر والتخلف ونزوح السكان بسبب الصراعات الناشئة والمتجددة والكوارث الطبيعية، ساهمت في زيادة أوبئة الكوليرا عام 2023. 
وأشار غبرييسوس إلى أن الخطر العالمي للإصابة بالكوليرا سيبقى "مرتفعا جدا" في 2024، إذ أبلغت "22 دولة حاليا عن ظهور أوبئة نشطة. ومنذ بداية العام، تم الإبلاغ عن أكثر من 342 ألف حالة إصابة و2400 حالة وفاة.
وإزاء هذا الواقع، جدد رئيس منظمة الصحة العالمية دعوته لزيادة إنتاج اللقاح.
 وذكّر بأن التطعيم "أداة مهمة"، وشدّد على أن "مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة الصحية هي الحلول الوحيدة المستدامة والطويلة الأمد".
وتُعدّ الكوليرا عدوى إسهالية حادة تنتج عن تناول طعام أو ماء ملوث ببكتيريا ضمة الكوليرا. ويسبب المرض الإسهال والجفاف الشديد الذي يمثل خطراً على حياة المصابين.

المصدر: وكالات
وباء الكوليرا
منظمة الصحة العالمية
الكوليرا
آخر الأخبار
المسعود للسيارات تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
اقتصاد
"المسعود للسيارات" تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
5 سبتمبر 2024
هالة بدري تستقبل كاروي باناش
التعليم والمعرفة
سفير المجر يزور «دبي للثقافة» لمناقشة سبل التعاون
اليوم 19:40
العوائل تغادر المدرسة بعد زيارة المبنى المحترق
الأخبار العالمية
فقدان عشرات التلاميذ جراء حريق مدرسة في كينيا
اليوم 19:29
رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان تعزيز علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان تعزيز علاقات البلدين
اليوم 19:13
العراق يكشف تطورات الحالة الصحية لأيمن حسين
الرياضة
العراق يكشف تطورات الحالة الصحية لأيمن حسين
اليوم 19:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©