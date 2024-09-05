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فقدان 20 مهاجراً بعد انقلاب قاربهم في البحر المتوسط

فقدان 20 مهاجراً بعد انقلاب قاربهم في البحر المتوسط
5 سبتمبر 2024 15:51

أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن أكثر من 20 مهاجراً فقدوا في وسط البحر الأبيض المتوسط.  
  ونقلت وسائل الإعلام عن شهود عيان القول، إنهم اعتلوا سطح السفينة بعد غرقها وهي في الطريق من ليبيا إلى إيطاليا.
 وأنقذ خفر السواحل الإيطالي سبعة أشخاص على بعد نحو عشرين كيلومتراً جنوب غرب جزيرة لامبيدوسا. ووفق التقارير، بدأت رحلة المهاجرين وهم رجال ونساء وأطفال وكلهم من سوريا، على متن القارب في ليبيا يوم الأحد.
 وانقلب القارب المكتظ بعد بضع ساعات من إبحاره. وقال الناجون إنه كان هناك 28 شخصاً على متن القارب، ودفع كل منهم ما بين 500 إلى ألف يورو للعبور. 
ولم يكن أحد يرتدي سترة النجاة. وجرى العثور على الرجال السبعة وهم متشبثون بالقارب المقلوب بعد ثلاثة أيام.

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المصدر: د ب أ
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