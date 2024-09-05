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ميشيل بارنييه رئيساً جديدا ًللوزراء في فرنسا

ميشيل بارنييه رئيساً جديدا ًللوزراء في فرنسا
5 سبتمبر 2024 16:06

 أعلن قصر الإليزية اليوم الخميس تعيين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المفوض الأوروبي السابق ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء.
ويأتي التعيين بعد شهرين من إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد دعوة ماكرون، مما أسفر عن فوز ائتلاف يساري موسع .
ولكن لم يحصل أي حزب أو تحالف سياسي على مقاعد كافية في الجمعية الوطنية، مما أسفر عن وجود برلمان معلق والغموض السياسي الذي استمر أسابيع.
ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتمكن بارنييه من تشكيل حكومة بأغلبية عاملة. وتمتد المسيرة السياسية لبارنييه / 73 عاما/ لعقود، ويعد شخصية ذات نفوذ في حزب الجمهوريين يمين الوسط بفرنسا.
وتولى منصب وزير البيئة في عهد الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران ووزير الخارجية في عهد الرئيس جاك شيراك ووزير الزراعة في عهد نيكولا ساركوزي. كما شغل عدة مرات  منصب مفوض أوروبي، كما شغل منصب كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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المصدر: د ب أ
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