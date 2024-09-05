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استمرار حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة

طفل يتلقى جرعة من لقاح شلل الأطفال في قطاع غزة
5 سبتمبر 2024 18:10

تجمعت حشود من الفلسطينيين في مراكز طبية بجنوب قطاع غزة، اليوم الخميس، لتطعيم أطفالهم ضد شلل الأطفال في المرحلة الثانية من حملة شهدت حتى الآن تطعيم 187 ألف طفل.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) إن الحملة ناجحة حتى الآن وإن كانت معقدة.
بدأت عمليات التطعيم، اليوم، في رفح وخان يونس بجنوب غزة، وهما منطقتان تستضيفان عشرات الآلاف من النازحين الفارين من مناطق أخرى.
وقالت الفلسطينية النازحة إكرام ناصر، وهي تقف في طابور مع ابنها عند مركز للتطعيم، إن خطر شلل الأطفال فاقم مخاوف الناس.
وأضافت "نعيش في خوف. ونضيف إلى ذلك الخوف من الأمراض التي انتشرت، مثل الأمراض الجلدية، بسبب قلة النظافة والازدحام".
وقالت الأونروا، في بيان "انتقلت حملة التطعيم ضد شلل الأطفال إلى المناطق الجنوبية لغزة اليوم". وإن معظم الفرق موجودة في خان يونس.
وأضافت "في هذا الوقت الحرج، يلزم احترام فترات التوقف في المنطقة لحماية العائلات والعاملين في المجال الإنساني".
وستشمل الحملة السكان الذين أجبروا على مغادرة رفح، قرب الحدود مع مصر.
تستهدف الحملة الوصول إلى 640 ألف طفل في قطاع غزة لتطعيمهم ضد شلل الأطفال في حملة بدأت بعد اكتشاف حالة إصابة لرضيع عمره عام واحد بالمرض.
وهذه أول حالة إصابة معروفة بهذا المرض في غزة منذ 25 عاما.

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المصدر: وكالات
قطاع غزة
غزة
حملة تطعيم
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