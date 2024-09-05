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أوكرانيا تعيّن وزير خارجية جديدا في تعديل وزاري

آندري سيبها وزير الخارجية الأوكراني الجديد
5 سبتمبر 2024 18:43

صوت نواب البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، على تعيين وزير خارجية جديد ونائبين جديدين لرئيس الوزراء في وقت يجري فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي أكبر تعديل وزاري منذ الأزمة الحالية التي بدأت في فبراير 2022.
وسيتولى آندري سيبها (49 عاما) حقيبة وزارة الخارجية خلفا لدميتري كوليبا، أحد أبرز الشخصيات الأوكرانية في الغرب خلال السنوات القليلة الماضية. وسيبها دبلوماسي يتمتع بخبرة طويلة لكنه ليس معروفا على نطاق واسع.
ولا يُتوقع أن تؤثر القيادة الجديدة لوزارة الخارجية على سياسة أوكرانيا بشكل كبير.
وقال زيلينسكي إن أوكرانيا بحاجة إلى "طاقة جديدة" وإن هذا الخريف سيكون فصلا مهما لبلاده في الأزمة.
ومن المقرر أن يسافر زيلينسكي إلى الولايات المتحدة هذا الشهر ويأمل حينها في تقديم "خطة للنصر" للرئيس الأميركي جو بايدن.
وأعاد البرلمان تعيين أولها ستيفانيشينا (38 عاما) نائبة لرئيس الوزراء لشؤون التكامل الأوروبي وتوليتها حقيبة أكبر تشمل الإشراف على وزارة العدل.
ووافق نواب البرلمان أيضا على إعادة تعيين أوليكسي كوليبا النائب السابق لمدير مكتب زيلينسكي نائبا لرئيس الوزراء لشؤون إعادة الإعمار والمناطق والبنية التحتية.
ومن المتوقع أن يعين البرلمان وزراء جددا آخرين في إطار التعديل الوزاري.

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المصدر: رويترز
آندري سيبها
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