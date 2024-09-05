بوتين يدلي بتصريح بشأن التفاوض مع كييف

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، استعداده لإجراء مفاوضات مع كييف على أساس المحادثات التي عُقدت في ربيع العام 2022، إذا أرادت أوكرانيا ذلك.

واشترط بوتين، خلال منتدى اقتصادي في الشرق الأقصى الروسي، أن يتم ذلك بناء على "الوثائق التي تم الاتفاق عليها وتوقيعها بالأحرف الأولى في اسطنبول" في ربيع العام 2022.

ولم تُنشر هذه النصوص التي أشار إليها بوتين، بينما نفى الجانب الأوكراني التوصل إلى أي اتفاق.

ويأتي إعلان فلاديمير بوتين بعد أسبوعين من تأكيد الكرملين أن أي محادثات لإنهاء الصراع مستحيلة "في هذه المرحلة"، بسبب الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك.

وقال بوتين، إنّ "التحرير" الكامل لدونباس الذي يضم منطقتي لوغانسك ودونيتسك هو "أولويتنا"، مبديا تصميمه على القيام بذلك.

وشنّت القوات الأوكرانية في السادس من أغسطس هجوما واسع النطاق في منطقة كورسك الروسية، حيث أعلنت كييف السيطرة على مئات الكيلومترات المربّعة وعشرات القرى والبلدات.

وبعد أيام، قال بوتين إنّ أحد أهداف هذا الهجوم يتمثل في إجبار روسيا على إعادة نشر قواتها من منطقة إلى أخرى و"وقف هجومنا في المناطق الرئيسية".

غير أنّه أشار إلى "فشل" هذا الهدف، مضيفا أن موسكو تواصل هجومها في دونباس، خصوصا باتجاه بوكروفسك التي تعدّ تقاطع طرق وسكك حديد مهمّا للخدمات اللوجستية للقوات الأوكرانية في هذه المنطقة الواقعة في شرق البلاد.

وقال بوتين، اليوم الخميس "هل نجح (التكتيك الأوكراني)؟ لا!".

وأضاف "على العكس... أضعفت أوكرانيا نفسها في مناطق رئيسية، فيما سرّع جيشنا عملياته الهجومية" على الجبهة الشرقية، مؤكدا أن أوكرانيا مُنيت بـ"خسائر كبيرة".

أما في منطقة كورسك الروسية، فأشار إلى أنّ "قواتنا المسلحة نجحت في استعادة استقرار الوضع وبدأت دحر (أوكرانيا) تدريجا من أراضينا".