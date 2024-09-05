الجمعة 6 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يتعهّد بتعيين إيلون ماسك في وظيفة حكومية

ترامب يتحدث أمام "نادي نيويورك الاقتصادي"
6 سبتمبر 2024 00:12

كشف المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن خطة لتعيين الملياردير إيلون ماسك على رأس لجنة معنية بالكفاءة الحكومية للحد من الهدر في الإنفاق الذي يكلّف "تريليونات" الدولارات.
وأفاد ترامب، أمام شخصيات من دوائر المال والأعمال في نيويورك، بأن ماسك، الذي اقترح الفكرة، سيشرف على "مراجعة كاملة للحسابات المالية والأداء للحكومة الفدرالية بأكملها" في إدارة الرئيس السابق الثانية في حال فوزه في الانتخابات.
يخوض ترامب معركة انتخابية تتقارب فيها النتائج إلى حد كبير للفوز بولاية ثانية على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس التي تتولى حاليا منصب نائبة الرئيس وتمضي الأيام المقبلة في بنسلفانيا للاستعداد لمناظرة متلفزة حاسمة بين الخصمين الثلاثاء.
وقال ترامب، أمام "نادي نيويورك الاقتصادي"، إن هذه اللجنة ستضع خطة تحرّك "للقضاء تماما على الاحتيال والمدفوعات غير السليمة في غضون ستة أشهر".
وأشار إلى أن الخطوة يمكن أن توفّر "تريليونات وتريليونات الدولارات".
وفي استعراضه خطة اقتصادية مختلفة تماما عن تلك التي عرضتها هاريس قبل انتخابات الخامس من نوفمبر، تعهّد ترامب بخفض الضرائب.
وأكد ترامب على خطته لخفض الضرائب وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات وتسهيل الإجراءات الإدارية.
كذلك، تعهّد بجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفّرة في العالم وشدد على أنه سيلغي قانون الرئيس جو بايدن الأبرز بشأن المناخ والضرائب والمعروف بـ"قانون خفض التضخم".
من جانبه، أفاد ماسك على منصته "إكس"، "أتطلع لخدمة أميركا إذا سنحت لي الفرصة. لا حاجة لا لمقابل مادي ولا منصب ولا تقدير".
ولم يتم بعد الكشف عن الكيفية التي ستعمل من خلالها لجنة الكفاءة المقترحة.

أخبار ذات صلة
ترامب يعتزم تعيين ماسك مدققاً لأداء الحكومة الفدرالية بحال فوزه
ماكرون يواصل البحث عن رئيس جديد للوزراء
المصدر: وكالات
دونال ترامب
إيلون ماسك
تعيين
آخر الأخبار
المسعود للسيارات تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
اقتصاد
"المسعود للسيارات" تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
5 سبتمبر 2024
سيف بن زايد يعزي في وفاة هيرة خليفة الخييلي
علوم الدار
سيف بن زايد يعزي في وفاة هيرة خليفة الخييلي
اليوم 19:48
هالة بدري تستقبل كاروي باناش
التعليم والمعرفة
سفير المجر يزور «دبي للثقافة» لمناقشة سبل التعاون
اليوم 19:40
العوائل تغادر المدرسة بعد زيارة المبنى المحترق
الأخبار العالمية
فقدان عشرات التلاميذ جراء حريق مدرسة في كينيا
اليوم 19:29
رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان تعزيز علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان تعزيز علاقات البلدين
اليوم 19:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©