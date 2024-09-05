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تفكيك شبكة إرهابية في كردستان العراق

أرشيفية
6 سبتمبر 2024 01:04

هدى جاسم (بغداد) 

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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس، تفكيك شبكة إرهابية وإلقاء القبض على كافة أفرادها في إقليم كردستان بشمال البلاد. 
وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحفي، إنه «بعملية نوعية اتسمت بالدقة والسرعة، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان من تفكيك شبكة إرهابية وإلقاء القبض على كافة أفرادها».
وأوضحت أن «مفارز وكالة الاستخبارات تمكنت من تفكيك شبكة إرهابية وإلقاء القبض على جميع أفرادها البالغ عددهم ثلاثة، ولدى التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بعدة عمليات إرهابية ضمن محافظات كركوك، صلاح الدين وديالى».

كردستان العراق
العراق
كردستان
إقليم كردستان
إقليم كردستان العراق
وزارة الداخلية العراقية
مكافحة الإرهاب
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