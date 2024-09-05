قرقاش: زيارة السيسي إلى تركيا خطوة نحو تعزيز جسور التواصل

أبوظبي (الاتحاد)

اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الدول العربية والإقليمية مطالبة بالتواصل والتعاون وترتيب الأولويات للتصدي للتحديات وتحقيق الازدهار والاستقرار المشترك، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى تركيا أمس الأول، تمثل خطوةً مهمة نحو تعزيز جسور التواصل الإقليمي.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «زيارة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا خطوة مهمة نحو تعزيز جسور التواصل الإقليمي، وتحمل في طياتها رؤية إيجابية للمستقبل».

وأضاف: «الدول العربية والإقليمية مطالبة اليوم بالتواصل والتعاون وترتيب أولوياتها للتصدي للتحديات وتحقيق الازدهار والاستقرار المشترك».