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كييف تشيد بعمليتها العسكرية في كورسك

الجنرال أولكسندر سيرسكي، قائد الجيش الأوكراني
6 سبتمبر 2024 00:30

قال أوليكساندر سيرسكي قائد الجيش الأوكراني، الخميس، إن التوغل في منطقة كورسك بجنوب روسيا ناجح وإن روسيا لم تحقق أي تقدم في قطاع رئيسي من الجبهة الشرقية منذ ستة أيام.
وأضاف سيرسكي، في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية الأميركية "خلال الأيام الستة الماضية، لم يتقدم الجش الروسي مترا واحدا باتجاه بوكروفسك. وبعبارة أخرى، نقول إن استراتيجيتنا ناجحة".
ومضى قائلا إن الجيش الأوكراني لاحظ أيضا تراجعا في القصف وفي شدة الهجوم في قطاعات أخرى.
وأكد قائد الجيش الأوكراني أن عملية التوغل في كورسك "حسنت كثيرا الروح المعنوية ليس فقط للجيش، بل للشعب الأوكراني بأكمله".
في السياق ذاته، قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الخميس، إن أوكرانيا حققت "الكثير" في هجومها على كورسك لكن من الصعب القول كيف سيتطور الوضع فيما بعد.
وأضاف ستولتنبرغ "الأوكرانيون فقط هم من بوسعهم اتخاذ الخيارات الصعبة المطلوبة، مثل مكان نشر قواتهم".
وتقول كييف إن قواتها سيطرت، منذ هجومها على منطقة كورسك داخل روسيا، على مئات الكيلومترات المربعة وعشرات القرى والبلدات.

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