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مقتل 17 تلميذاً بحريق في مدرسة بكينيا

أرشيفية
6 سبتمبر 2024 12:00

لقي 17 تلميذاً على الأقل حتفهم بعدما شبّ حريق في المسكن التابع لمدرستهم في وسط كينيا، حسبما أفادت الشرطة الجمعة.
وأوضحت الشرطة أن الحريق في هيلسايد إنداراشا أكاديمي في مقاطعة نييري، اندلع قرابة منتصف الليل، واجتاح مسكناً كان التلاميذ ينامون فيه.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة ريسيلا أونيانغو "هناك 17 قتيلاً جراء هذا الحادث وهناك أيضاً آخرون نُقلوا إلى المستشفى لإصابتهم بجروح خطرة".
ولم تكشف الشرطة عن أعمار الضحايا.
وتابعت أونيانغو أن "الجثث التي انتشلت من موقع الحادث كانت محترقة لدرجة أنه لم يعد ممكناً التعرف عليها"، مشيرة إلى إصابة عدد آخر 16 منهم في حالة خطرة، وقد نقلوا إلى مستشفى قريب.
وأضافت "يرجّح انتشال المزيد من الجثث بمجرد الانتهاء من معاينة موقع الحادث" لافتة إلى أن سبب الحريق ما زال غير معروف، لكن فتح تحقيق لاستبيانه.

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المصدر: وكالات
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كينيا
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