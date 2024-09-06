السبت 7 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يعتزم تعيين ماسك مدققاً لأداء الحكومة الفدرالية بحال فوزه

ترامب يعتزم تعيين ماسك مدققاً لأداء الحكومة الفدرالية بحال فوزه
6 سبتمبر 2024 13:56

أعلن دونالد ترامب الخميس أنه يعتزم تكليف الملياردير إيلون ماسك الذي تربطه به علاقة وثيقة، قيادة عملية تدقيق في أداء الحكومة الفدرالية بأسرها في حال فوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية.
وقال المرشح الجمهوري خلال خطاب في نيويورك حول برنامجه الاقتصادي، إن ماسك "وافق" على مهمة "قيادة هذا التدقيق الكامل".
وأضاف أنه بناء على طلب ماسك سيتم "تشكيل لجنة كفاءة حكومية مكلفة إجراء تدقيق مالي كامل وتقييم لأداء الحكومة الفدرالية بأسرها".

وقبل شهرين من الانتخابات الأميركية المقررة في 5 نوفمبر، تعهد الملياردير الجمهوري البالغ 70 عاماً جعل الولايات المتحدة "عاصمة للبيتكوين والعملات الرقمية في العالم".

أخبار ذات صلة
«مدينة الأضواء الساطعة».. انحياز تاريخي لـ«الديمقراطيين» في انتخابات أميركا
الانتخابات الأميركية.. انطلاق التصويت عبر البريد في كارولاينا الشمالية
المصدر: وكالات
دونالد ترامب
إيلون ماسك
آخر الأخبار
المسعود للسيارات تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
اقتصاد
"المسعود للسيارات" تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
5 سبتمبر 2024
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب وسط تركيا
اليوم 11:07
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:55
بيان مشترك من مجموعة ALPS بشأن التقدم المحرز في معالجة الأزمة بالسودان
علوم الدار
بيان مشترك من مجموعة ALPS بشأن التقدم المحرز في معالجة الأزمة بالسودان
اليوم 10:44
«طريد أوروبا» يقترب من «كرة السامبا»!
الرياضة
«طريد أوروبا» يقترب من «كرة السامبا»!
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©