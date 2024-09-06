ترامب يعتزم تعيين ماسك مدققاً لأداء الحكومة الفدرالية بحال فوزه

أعلن دونالد ترامب الخميس أنه يعتزم تكليف الملياردير إيلون ماسك الذي تربطه به علاقة وثيقة، قيادة عملية تدقيق في أداء الحكومة الفدرالية بأسرها في حال فوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية.

وقال المرشح الجمهوري خلال خطاب في نيويورك حول برنامجه الاقتصادي، إن ماسك "وافق" على مهمة "قيادة هذا التدقيق الكامل".

وأضاف أنه بناء على طلب ماسك سيتم "تشكيل لجنة كفاءة حكومية مكلفة إجراء تدقيق مالي كامل وتقييم لأداء الحكومة الفدرالية بأسرها".



وقبل شهرين من الانتخابات الأميركية المقررة في 5 نوفمبر، تعهد الملياردير الجمهوري البالغ 70 عاماً جعل الولايات المتحدة "عاصمة للبيتكوين والعملات الرقمية في العالم".



