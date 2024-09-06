مقتل 17 تلميذا بحريق مدرسة في كينيا

قالت الشرطة في كينيا إن حريقا اندلع في مسكن بمدرسة ابتدائية داخلية بوسط البلاد أودى بحياة 17 تلميذا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وقالت قناة "سيتيزن" التلفزيونية، في وقت سابق، إن النيران أحرقت التلاميذ حتى بات من الصعب التعرف عليهم. وأظهر مقطع فيديو للقناة من موقع الحادث انهيار سقف من ألواح حديدية وصناديق تخزين معدنية متفحمة على سطح أسرّة بطابقين في المسكن.

نشب الحريق في أكاديمية "هيلسايد إنداراشا" في "نيري" بينما كان الأطفال نائمين.

أهالي التلاميذ يتجمعون أمام المدرسة

وذكرت ريسيلا أونيانجو المتحدثة باسم الشرطة "فقدنا 17 تلميذا في الحريق بينما أصيب 14 آخرون... فريقنا موجود في مكان الحادث في الوقت الحالي".

وقال إسحق موارا المتحدث باسم الحكومة إن الأطفال كانوا تلاميذ في الصفوف من الرابع إلى الثامن، مضيفا أن أعمارهم تتراوح بين تسعة أعوام إلى 13 عاما. وذكر، في بيان، أن المسكن كان يؤوي 156 تلميذا.

ولم يتضح بعد سبب الحريق.

وقال الرئيس وليام روتو إنه طلب من السلطات التحقيق فيما وصفه بأنه "حادث مروع" وتعهد بمحاسبة المسؤولين عنه.

وكتب الصليب الأحمر الكيني على منصة إكس "فرضت السلطات نطاقا أمنيا حول المدرسة".