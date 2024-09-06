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فقدان عشرات التلاميذ جراء حريق مدرسة في كينيا

العوائل تغادر المدرسة بعد زيارة المبنى المحترق
6 سبتمبر 2024 19:29

أعلن  ريجاثي غاتشاغوا نائب الرئيس الكيني، اليوم الجمعة، أن سبعين طفلا ما زالوا في عداد المفقودين بعد حريق في مدرسة في وسط البلاد فيما تأكد مقتل 17 تلميذا على الأقل.
وقال غاتشاغوا، للصحافيين خارج أكاديمية "هيلسايد إنداراشا" في مقاطعة "نييري" حيث اندلع الحريق أثناء الليل "ما زال لدينا سبعون طفلا في عداد المفقودين، وهذا لا يعني أنهم لقوا حتفهم أو أصيبوا. الكلام هو أنهم في عداد المفقودين".

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مقتل 17 تلميذا بحريق مدرسة في كينيا
مقتل 17 تلميذاً بحريق في مدرسة بكينيا
  • صورة للمبنى المحترقة في المدرسة
    صورة للمبنى المحترقة في المدرسة

كانت الشرطة الكينية أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن حريقا اندلع في مسكن بمدرسة ابتدائية داخلية بوسط البلاد أودى بحياة 17 تلميذا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
وقالت قناة "سيتيزن" التلفزيونية، في وقت سابق، إن النيران أحرقت التلاميذ حتى بات من الصعب التعرف عليهم.
وأظهر مقطع فيديو للقناة من موقع الحادث انهيار سقف من ألواح حديدية وصناديق تخزين معدنية متفحمة على سطح أسرّة بطابقين في المسكن.
نشب الحريق في الأكاديمية بينما كان الأطفال نائمين.

المصدر: وكالات
كينيا
حريق
مدرسة
تلاميذ
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