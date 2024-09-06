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هبوط اضطراري لطائرة بعد تهديد بوجود قنبلة

نزول الركاب من الطائرة في أرضروم لتفتيشها بعد تهديد بوجود قنبلة
6 سبتمبر 2024 21:43

هبطت طائرة تابعة لخطوط "فيستارا" الهندية، على متنها 247 شخصا، بشكل اضطراري في شرق تركيا، اليوم الجمعة، بعد إنذار بوجود قنبلة، حسبما أعلنت الشركة.
وقالت "فيستارا"، على موقعها الإلكتروني "تم تحويل الرحلة رقم يو كي 27 المتجهة من مومباي إلى فرانكفورت، إلى تركيا (مطار أرضروم) لأسباب أمنية وهبطت بسلام الساعة 19,05".
وقال مصطفى تشفتشي حاكم محافظة أرضروم إن 247 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة وأنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية.
وأكد المحافظ أنه تم إنزال الركاب من الطائرة وتفتشيهم بشكل فردي قبل السماح لهم بدخول مبنى المطار فيما قام فريق الكشف عن المتفجرات بتفتيش الطائرة وعنبر الأمتعة.
وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أنه عُثر، أثناء الرحلة، على منديل ورقي على المرحاض مكتوب عليه "قنبلة على متن الطائرة".

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المصدر: آ ف ب
طائرة
هبوط اضطراري
قنبلة
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