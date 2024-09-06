السبت 7 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تأجيل الحكم على ترامب في قضية تزوير وثائق تجارية

ترامب يتحدث في مؤتمر صحفي في نيويورك
6 سبتمبر 2024 21:56

أجّل القاضي الأميركي المشرف على الدعوى المقامة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، بتهمة تزوير سجلات تجارية، اليوم الجمعة، النطق بالحكم في القضية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم على المرشح الجمهوري الساعي للعودة إلى البيت الأبيض في 18 سبتمبر الجاري بعد إدانته بتزوير وثائق تجارية.
لكن القاضي خوان ميرشان أرجأ النطق بالحكم إلى 26 نوفمبر المقبل. وتجرى في الخامس من الشهر نفسه الانتخابات التي يتواجه فيها ترامب مع المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي.
وكان محامو ترامب قد طلبوا التأجيل.
ودين ترامب، في مايو الماضي، في 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتغطية على أموال دُفعت قبيل الانتخابات الرئاسية في 2016.
وفي الأساس، كان من المقرر صدور الحكم في 11 يوليو. لكن تم إرجاء ذلك بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة واسعة من الملاحقة الجنائية.
وطلب محامو ترامب إلغاء حكم الإدانة بعد قرار المحكمة العليا بشأن تمتعه بالحصانة.
وقال ميرشان "هذا ليس قرارا تتخذه المحكمة باستخفاف، ولكنه من وجهة نظر هذه المحكمة، هو القرار الذي يخدم مصلحة العدالة على أفضل وجه".

أخبار ذات صلة
«مدينة الأضواء الساطعة».. انحياز تاريخي لـ«الديمقراطيين» في انتخابات أميركا
الانتخابات الأميركية.. انطلاق التصويت عبر البريد في كارولاينا الشمالية
المصدر: آ ف ب
دونالد ترامب
تزوير مستندات
محاكمة
آخر الأخبار
المسعود للسيارات تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
اقتصاد
"المسعود للسيارات" تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
5 سبتمبر 2024
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب وسط تركيا
اليوم 11:07
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:55
بيان مشترك من مجموعة ALPS بشأن التقدم المحرز في معالجة الأزمة بالسودان
علوم الدار
بيان مشترك من مجموعة ALPS بشأن التقدم المحرز في معالجة الأزمة بالسودان
اليوم 10:44
«طريد أوروبا» يقترب من «كرة السامبا»!
الرياضة
«طريد أوروبا» يقترب من «كرة السامبا»!
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©