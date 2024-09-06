تأجيل الحكم على ترامب في قضية تزوير وثائق تجارية

أجّل القاضي الأميركي المشرف على الدعوى المقامة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، بتهمة تزوير سجلات تجارية، اليوم الجمعة، النطق بالحكم في القضية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكان من المقرر أن يصدر الحكم على المرشح الجمهوري الساعي للعودة إلى البيت الأبيض في 18 سبتمبر الجاري بعد إدانته بتزوير وثائق تجارية.

لكن القاضي خوان ميرشان أرجأ النطق بالحكم إلى 26 نوفمبر المقبل. وتجرى في الخامس من الشهر نفسه الانتخابات التي يتواجه فيها ترامب مع المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي.

وكان محامو ترامب قد طلبوا التأجيل.

ودين ترامب، في مايو الماضي، في 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتغطية على أموال دُفعت قبيل الانتخابات الرئاسية في 2016.

وفي الأساس، كان من المقرر صدور الحكم في 11 يوليو. لكن تم إرجاء ذلك بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة واسعة من الملاحقة الجنائية.

وطلب محامو ترامب إلغاء حكم الإدانة بعد قرار المحكمة العليا بشأن تمتعه بالحصانة.

وقال ميرشان "هذا ليس قرارا تتخذه المحكمة باستخفاف، ولكنه من وجهة نظر هذه المحكمة، هو القرار الذي يخدم مصلحة العدالة على أفضل وجه".