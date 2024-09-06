السبت 7 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

باكستان: مقتل 90 إرهابياً خلال أغسطس

عناصر من الجيش الباكستاني (أرشيفية)
7 سبتمبر 2024 01:00

إسلام آباد (وكالات)

أخبار ذات صلة
تصاعد الإرهاب يزيد معدلات الهجرة من «الساحل الأفريقي»
تفكيك شبكة إرهابية في كردستان العراق

أعلن الجيش الباكستاني أن 90 إرهابياً قتلوا في 4 آلاف و21 عملية عبر البلاد خلال شهر أغسطس الماضي.
وقال مدير عام العلاقات العامة بالقوات المسلحة الباكستانية أحمد شريف شودري في مؤتمر صحفي في مدينة راولبندي شرقي البلاد، إن «القوات الأمنية ووكالات إنفاذ القانون الأخرى شاركت في العمليات القائمة على المعلومات الاستخباراتية»، وفقاً لوسائل إعلام باكستانية.
وأضاف شودري أنه «تم تنفيذ 32 ألفاً و173 عملية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري، مما وجه ضربة قوية لقوة الإرهابيين».
وبالإضافة إلى ذلك، ذكر شودري أن «193 ضابطاً وجندياً فقدوا حياتهم في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024».

باكستان
الجيش الباكستاني
مكافحة الإرهاب
آخر الأخبار
المسعود للسيارات تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
اقتصاد
"المسعود للسيارات" تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
5 سبتمبر 2024
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب وسط تركيا
اليوم 11:07
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:55
بيان مشترك من مجموعة ALPS بشأن التقدم المحرز في معالجة الأزمة بالسودان
علوم الدار
بيان مشترك من مجموعة ALPS بشأن التقدم المحرز في معالجة الأزمة بالسودان
اليوم 10:44
«طريد أوروبا» يقترب من «كرة السامبا»!
الرياضة
«طريد أوروبا» يقترب من «كرة السامبا»!
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©