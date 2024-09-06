السبت 7 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

24 مليون جزائري يتوجهون اليوم إلى مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية

أشخاص يسيرون قرب مقر البريد في العاصمة الجزائرية
7 سبتمبر 2024 01:01

الجزائر (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الجزائر وتونس ينتفضان في «الدقائق القاتلة»
انطلاق تصويت الجزائريين بالخارج في انتخابات الرئاسة

يتوجه اليوم السبت أكثر من 24 مليون ناخب جزائري إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة.
ويتنافس في هذا الاستحقاق 3 مترشحين هم مرشح حزب «جبهة القوى الاشتراكية» يوسف أوشيش، والرئيس عبدالمجيد تبون، والمرشح عبد العالي حساني شريف.
وأحصت الهيئة الناخبة 24351551 ناخباً من بينهم 23486061 ناخباً داخل الجزائر، 47 بالمائة نساء و53 بالمائة رجال، فيما بلغت نسبة المسجلين الأقل من 40 سنة 36 بالمائة.
وأدلى الناخبون بعدد من ولايات الجنوب، أمس، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية عبر مكاتب التصويت المتنقلة بالمناطق النائية.
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن عملية الاقتراع جرت في ظروف جيدة وبحضور ممثلي المترشحين الثلاثة للرئاسيات.

الانتخابات الجزائرية
الجزائر
انتخابات الجزائر
الانتخابات الجزائرية الرئاسية
عبد المجيد تبون
الانتخابات الرئاسية الجزائرية
آخر الأخبار
المسعود للسيارات تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
اقتصاد
"المسعود للسيارات" تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
5 سبتمبر 2024
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب وسط تركيا
اليوم 11:07
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:55
بيان مشترك من مجموعة ALPS بشأن التقدم المحرز في معالجة الأزمة بالسودان
علوم الدار
بيان مشترك من مجموعة ALPS بشأن التقدم المحرز في معالجة الأزمة بالسودان
اليوم 10:44
«طريد أوروبا» يقترب من «كرة السامبا»!
الرياضة
«طريد أوروبا» يقترب من «كرة السامبا»!
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©