24 مليون جزائري يتوجهون اليوم إلى مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية

الجزائر (الاتحاد)

يتوجه اليوم السبت أكثر من 24 مليون ناخب جزائري إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة.

ويتنافس في هذا الاستحقاق 3 مترشحين هم مرشح حزب «جبهة القوى الاشتراكية» يوسف أوشيش، والرئيس عبدالمجيد تبون، والمرشح عبد العالي حساني شريف.

وأحصت الهيئة الناخبة 24351551 ناخباً من بينهم 23486061 ناخباً داخل الجزائر، 47 بالمائة نساء و53 بالمائة رجال، فيما بلغت نسبة المسجلين الأقل من 40 سنة 36 بالمائة.

وأدلى الناخبون بعدد من ولايات الجنوب، أمس، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية عبر مكاتب التصويت المتنقلة بالمناطق النائية.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن عملية الاقتراع جرت في ظروف جيدة وبحضور ممثلي المترشحين الثلاثة للرئاسيات.