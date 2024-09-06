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ألمانيا: الخيار العسكري البحت ليس حلاً للحرب في غزة

عائلة فلسطينية نازحة في غزة (أ ف ب)
7 سبتمبر 2024 01:00

برلين (وكالات)

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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أمس، إنّ الخيار العسكري البحت ليس الحل للحرب في غزة.
وقالت للصحافيين بعد اجتماعها مع نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس: «أظهرت نهاية الأسبوع الماضي بشكل مأسوي أنّ خياراً عسكرياً بحتاً ليس الحل للوضع في غزة»، في إشارة إلى إعلان العثور على جثث 6 رهائن في غزة.
وأضافت «الضغط العسكري يعرّض حياة الرهائن للخطر، في حين أن مصير الرهائن المتبقين يشكل أكثر المسائل إلحاحاً».
ورأت أن «ثمن التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين مرتفع»، مشددة على أنه «من الواضح أن وقف إطلاق النار يجب أن يحصل الآن».
وعن العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة، قالت بيربوك إن «ذلك يجب ألا يفضي إلى انعدام الأمن وإلى أعمال عنف جديدة» منتقدة «مطالبة بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية باستخدام النهج نفسه المتبع في غزة، في الضفة الغربية».

ألمانيا
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فلسطين
قطاع غزة
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الحرب في غزة
أنالينا بيربوك
يسرائيل كاتس
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