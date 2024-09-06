السبت 7 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

واشنطن: نعمل على اتفاق هدنة في غزة يتضمن نشر قوات حفظ السلام

أطفال فلسطينيون يسيرون وسط منازل متضررة جنوب غزة (أرشيفية)
7 سبتمبر 2024 01:01

واشنطن (وكالات) 

أخبار ذات صلة
مباراة «الإصابة والمرض والفوضى» في «فلاشينج ميدوز»!
فريتز يقدم «ملحمة» في «فلاشينج ميدوز»

قالت المتحدثة بالإنابة باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» سابرينا سينغ، إن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الحلفاء والشركاء من أجل التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار في غزة تتضمن نشر قوات لحفظ السلام.
وأضافت سينغ في إيجاز صحفي بأن «مقترح وجود قوات حفظ السلام في غزة لن يتضمن مشاركة قوات عسكرية أميركية». 
وفي السياق، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تقارير تفيد بأن المفاوضين اقتربوا من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، مضيفاً أن إسرائيل وافقت على عدة اتفاقات اقترحها المفاوضون من أميركا ومصر وقطر، لكن في كل مرة ينهار الاتفاق، لأن «حماس» ترفض باستمرار كل اتفاق من هذه الاتفاقات، على حد تعبيره.

قوات حفظ السلام
أميركا
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
هدنة غزة
البنتاجون
آخر الأخبار
المسعود للسيارات تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
اقتصاد
"المسعود للسيارات" تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
5 سبتمبر 2024
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب وسط تركيا
اليوم 11:07
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:55
بيان مشترك من مجموعة ALPS بشأن التقدم المحرز في معالجة الأزمة بالسودان
علوم الدار
بيان مشترك من مجموعة ALPS بشأن التقدم المحرز في معالجة الأزمة بالسودان
اليوم 10:44
«طريد أوروبا» يقترب من «كرة السامبا»!
الرياضة
«طريد أوروبا» يقترب من «كرة السامبا»!
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©