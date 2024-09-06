مقتل ناشطة أميركية برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

رام الله (الاتحاد)

قتل الجيش الإسرائيلي أمس، متضامنة أميركية في بلدة «بيتا» جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مدير مستشفى «رفيديا» الحكومي في نابلس فؤاد نافعة تأكيده مقتل المتضامنة الأميركية من أصول تركية ايسينور ازجي ايجي (26 عاماً).

وأوضح مسعفون ميدانيون أن المتضامنة أصيبت برصاصة في الرأس ونقلت بحالة خطيرة إلى المستشفى الذي أعلن وفاتها.

وكانت مسيرة سلمية انطلقت في «بيتا» باتجاه جبل «صبيح»، حيث تم إقامة بؤرة استيطانية فاندلعت مواجهات أسفرت عن قتل المتضامنة الأميركية.

وكانت القوات الإسرائيلية انسحبت صباح أمس، من مدينتي جنين وطولكرم بعد عملية عسكرية في شمال الضفة الغربية بدأتها في الـ28 من الشهر الماضي أسفرت عن مقتل 39 فلسطينياً وإصابة 150 آخرين.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي أن الضحايا هم 21 ضحية من محافظة جنين و8 من محافظة طوباس و7 من طولكرم وثلاث من محافظة الخليل.

وأعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، أن الجيش الإسرائيلي دمر نحو 25 كيلومتراً من شوارع وأحياء مدينة جنين ومخيمها في العملية العسكرية.

إلى ذلك، هاجم مستوطنون إسرائيليون، أمس، قرية «قريوت» الفلسطينية بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مصدر محلي إن «مجموعة من المستوطنين هاجموا بالرصاص الحي والحجارة قرية قريوت القريبة من مدينة نابلس، وأضرموا النيران بأراض زراعية فيها».

وأضاف أن «أهالي القرية تصدوا للمستوطنين ما أدى إلى وقوع مواجهات بين الجانبين».

وأشارت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لإصابة شاب إثر اعتداء بالضرب من قبل المستوطنين، ونقله للمستشفى.

كما أقدم مستوطنون إسرائيليون أمس، على إحراق مركبة فلسطينية في بلدة «أبو فلاح» شمال مدينة رام الله، كما خطوا شعارات عنصرية على جدران أحد المنازل في منطقة «خلة زعيتر» بالبلدة.

وفي بلدة «دير دبوان»، شرق مدينة رام الله، هاجم مستوطنون حي «المراح» وأحرقوا 4 مركبات، بحسب شهود عيان.

وداهم مستوطنون إسرائيليون، أمس، تجمع «عرب المليحات» بمنطقة «المعرجات» قرب مدينة أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة، واحتجزوا عائلة فلسطينية.

​​​​​​​ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن اعتداءات المستوطنين بعد 7 أكتوبر 2023، أدت إلى مقتل 19 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 785 بجراح وتهجير 28 تجمعاً بدوياً.​​​​​​​