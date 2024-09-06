«اليونيسيف»: 50 ألف طفل في غزة يعانون سوء التغذية الحاد

غزة (الاتحاد)

قالت المنظمة الأممية للطفولة «اليونيسيف» إن أكثر من 50 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية الحاد.

وأوضح مدير التغذية بـ«اليونيسيف» فيكتور أغوايو، أن هذا العدد من الأطفال في قطاع غزة يكابدون سوء التغذية الحاد ويحتاجون علاجاً فورياً، وذلك بعد تحذيرات من المنظمة في وقت سابق من انفجار وشيك في الأزمة الإنسانية وزيادة في عدد وفيات الأطفال المرتبطة بسوء التغذية.

وأفادت «اليونيسيف» بأن 9 من كل 10 أطفال في غزة يفتقرون إلى العناصر الغذائية الكافية لضمان نموهم وتطورهم بشكل صحي، وأن الارتفاع الحاد في معدلات سوء التغذية بين الأطفال والحوامل والمرضعات في القطاع يشكل تهديدات خطيرة لحياتهم.

وأشارت المنظمة إلى أن المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب شحيحة للغاية والأمراض المعدية تنتشر، مما يؤثر على تغذية النساء والأطفال ومناعتهم ويؤدي إلى زيادة في حالات سوء التغذية الحاد.