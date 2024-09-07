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بدء تشغيل خط سكة حديد جديد فائق السرعة في الصين

بدء تشغيل خط سكة حديد جديد فائق السرعة في الصين
7 سبتمبر 2024 09:11

بدأ يوم أمس الجمعة، تشغيل خط سكة حديد جديد فائق السرعة يربط بين هانغتشو وونتشو في مقاطعة تشجيانغ، وهما مركزان اقتصاديان رئيسيان في شرق الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين "شينخوا" أن خط السكة الحديد، الذي تبلغ سرعته المصممة 350 كيلومتراً في الساعة ويبلغ طوله 276 كيلومتراً، يمرعبر تسع محطات في مدن مثل حاضرة المقاطعة هانغتشو، ومركز السلع الصغيرة ييوو، وثالث أكبر مدينة في المقاطعة ونتشو.

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ووفقاً لشركة مجموعة تشجيانغ المحدودة لاستثمار الاتصالات، فإن خط السكة الحديد سيعزز روابط النقل بين المدن في منطقة دلتا نهر اليانغتسي، المعروفة بأنها واحدة من المناطق الأكثر حيوية اقتصادياً في البلاد.

المصدر: وام
الصين
تشجيانغ
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