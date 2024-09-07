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إعصار "ياجي" المدمر يتجه صوب فيتنام بعد اجتياح هاينان الصينية

إعصار "ياجي" المدمر يتجه صوب فيتنام بعد اجتياح هاينان الصينية
7 سبتمبر 2024 10:33

اتجه الإعصار ياجي، أقوى إعصار في آسيا هذا العام، صوب الساحل الشمالي لفيتنام اليوم السبت بعد أن اجتاح إقليم هاينان في جنوب الصين.
وكان ياجي قد وصل إلى اليابسة في هاينان أمس الجمعة مصحوباً برياح عاتية بلغت سرعتها 234 كيلومتراً في الساعة بالقرب من مركزه مما أدى إلى سقوط أشجار وغمر الطرق بالمياه. وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 800 ألف منزل.

وتشكل ياجي فوق البحر إلى الشرق من أرخبيل الفلبين في الأول من سبتمبر. ومع اكتسابه قوة تحول إلى عاصفة مدارية واجتاح لوزون، الجزيرة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الفلبين، مما أدى إلى مقتل 16 شخصاً على الأقل وإصابة 13 آخرين.
وازدادت قوة العاصفة بشكل كبير في أواخر الأسبوع الماضي لتصبح ثاني أقوى إعصار مداري في العالم في عام 2024 بعد الإعصار بريل الأطلسي المصنف من الفئة الخامسة والأكثر شدة في حوض المحيط الهادي هذا العام.
وعند الساعة 0100 بتوقيت جرينتش اليوم، كان الإعصار ياجي يدور باتجاه شمال فيتنام فوق خليج تونكين.
وتراجعت السرعة القصوى للرياح قليلاً إلى مستويات إعصار من الفئة الثالثة بعد أن كان من الفئة الرابعة حيث وصلت السرعة إلى 187 كيلومتراً في الساعة وفقا لما ذكرت سلطات الأرصاد الجوية الصينية.

ويقول العلماء إن الأعاصير تزداد شدة بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات نتيجة تغير المناخ.

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المصدر: وكالات
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