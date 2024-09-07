الجيش الروسي يعلن إنجاز تقدم ميداني جديد

قالت وزارة الدفاع الروسية، في إفادة نشرتها على تطبيق "تلغرام" اليوم السبت، إن قواتها سيطرت على قرية "كالينوفي" في منطقة دونيتسك الواقعة في شرق أوكرانيا.

تقع "كالينوفي" على بعد حوالى 35 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من "بوكروفسك"، وهي مركز لوجستيات أوكراني كبير يهدده تسارع التقدم الروسي في منطقة دونباس الصناعية شرق أوكرانيا.

ورغم الهجوم، الذي باشرته قوات كييف في منطقة كورسك الروسية الحدودية في السادس من أغسطس، تواصل موسكو تقدمها في منطقة دونيتسك والتي تشكل مركزا للمعارك.

وأعلنت روسيا، في الآونة الأخيرة، السيطرة على العديد من القرى والبلدات في شرق أوكرانيا.