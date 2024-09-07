الأحد 8 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى في فيتنام إثر مرور أقوى إعصار في آسيا هذا العام

الإعصار "ياجي" يضرب فيتنام
7 سبتمبر 2024 18:38

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية في فيتنام أن الإعصار "ياجي"، أقوى إعصار في آسيا هذا العام، وصل إلى ساحل البلاد الشمالي، اليوم السبت، وتسبب في وفاة أربعة أشخاص على الأقل بعد أن اجتاح إقليم هاينان في جنوب الصين والفلبين.
واجتاح "ياجي" مناطق في شمال فيتنام مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 160 كيلومترا في الساعة قرب مركزه بعدما بلغت سرعتها القصوى 234 كيلومترا في الساعة عند مرور الإعصار بإقليم هاينان أمس الجمعة.
وقالت الحكومة إنه تأكدت وفاة أربعة أشخاص وإصابة 78 بسبب الإعصار. وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 12 شخصا فقدوا في البحر.
وتسبب الإعصار في مقتل شخصين على الأقل في هاينان و16 في الفلبين التي ضربها في البداية بعد تكونه إلى الشرق منها في الأسبوع الماضي.
وقالت الحكومة الفيتنامية إنها أجلت أكثر من 50 ألف شخص من مدن ساحلية ونشرت 450 ألفا من أفراد الجيش.
كما علقت العمل لعدة ساعات في أربعة مطارات، اليوم السبت، منها مطار "نوي باي"، أكثر مطارات فيتنام ازدحاما في الشمال والذي ألغى أكثر من 300 رحلة طيران.
وأغلقت المدارس الثانوية أبوابها في 12 منطقة في الشمال منها العاصمة هانوي.

أخبار ذات صلة
الإعصار "ياجي" يخلّف 18 قتيلا ويعيث فسادا في فيتنام
الإعصار ياجي يتراجع بعد اجتياح هانوي عاصمة فيتنام
المصدر: آ ف ب
إعصار
فيتنام
آخر الأخبار
حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد انطلقت الرحلة الأولى لمترو دبي
علوم الدار
حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد انطلقت الرحلة الأولى لمترو دبي
اليوم 16:47
مترو دبي
علوم الدار
افتتحه محمد بن راشد في 9/9/2009.. نحو 2.4 مليار راكب نقلهم مترو دبي على مدار 15 عاماً
اليوم 18:40
ديشامب ينتظر «أفضل أداء» من مبابي
الرياضة
ديشامب ينتظر «أفضل أداء» من مبابي
اليوم 19:19
الإصابة تبعد بن ناصر عن الجزائر أمام ليبيريا
الرياضة
الإصابة تبعد بن ناصر عن الجزائر أمام ليبيريا
اليوم 19:17
دي بروين يتطلع إلى كسر عقدة بلجيكا أمام فرنسا
الرياضة
دي بروين يتطلع إلى كسر عقدة بلجيكا أمام فرنسا
اليوم 19:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©