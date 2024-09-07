قتلى في فيتنام إثر مرور أقوى إعصار في آسيا هذا العام

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية في فيتنام أن الإعصار "ياجي"، أقوى إعصار في آسيا هذا العام، وصل إلى ساحل البلاد الشمالي، اليوم السبت، وتسبب في وفاة أربعة أشخاص على الأقل بعد أن اجتاح إقليم هاينان في جنوب الصين والفلبين.

واجتاح "ياجي" مناطق في شمال فيتنام مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 160 كيلومترا في الساعة قرب مركزه بعدما بلغت سرعتها القصوى 234 كيلومترا في الساعة عند مرور الإعصار بإقليم هاينان أمس الجمعة.

وقالت الحكومة إنه تأكدت وفاة أربعة أشخاص وإصابة 78 بسبب الإعصار. وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 12 شخصا فقدوا في البحر.

وتسبب الإعصار في مقتل شخصين على الأقل في هاينان و16 في الفلبين التي ضربها في البداية بعد تكونه إلى الشرق منها في الأسبوع الماضي.

وقالت الحكومة الفيتنامية إنها أجلت أكثر من 50 ألف شخص من مدن ساحلية ونشرت 450 ألفا من أفراد الجيش.

كما علقت العمل لعدة ساعات في أربعة مطارات، اليوم السبت، منها مطار "نوي باي"، أكثر مطارات فيتنام ازدحاما في الشمال والذي ألغى أكثر من 300 رحلة طيران.

وأغلقت المدارس الثانوية أبوابها في 12 منطقة في الشمال منها العاصمة هانوي.