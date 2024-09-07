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ميلوني تؤكد دعم إيطاليا الثابت لأوكرانيا

ميلوني تستقبل زيلينسكي
7 سبتمبر 2024 19:40

أكدت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم السبت، دعم بلادها الثابت لكييف خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يطلب من الدول الغربية المزيد من الأسلحة والسماح باستخدامها لضرب العمق الروسي.
وعُقد هذا الاجتماع على هامش منتدى "البيت الأوروبي-أمبروسيتي" الاقتصادي الذي بدأ الجمعة على ضفاف بحيرة "كومو"، وشارك فيه أيضا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
وقالت ميلوني، أمام المنتدى، وهو بمثابة نسخة مصغّرة من منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، "يجب ألا نستسلم!" مخاطِبة حلفاء كييف والرأي العام "القلِق بشكل مشروع" من الأزمة الأوكرانية.
وحذرت ميلوني من أن التخلّي عن أوكرانيا "لن يجلب السلام، بل الفوضى" وعواقب اقتصادية "أكثر خطورة ممّا يكلّفه دعم أوكرانيا اليوم".
وأضافت أنّ مساعدة أوكرانيا وفّر الظروف لبلوغ الأزمة "طريقا مسدودا" ممّا يمهّد لإجراء محادثات سلام.
وخلال اللقاء مع زيلينسكي، سلّطت ميلوني الضوء على "الالتزام المستمر بالدفاع المشروع عن أوكرانيا وبسلام عادل ودائم".
- "سلام عادل"
من جهته، قال زيلينسكي، على منصة "إكس" بعد اللقاء مع ميلوني "أشكر جورجيا والشعب الإيطالي على دعمهم وجهودهم المشتركة في سبيل استعادة السلام العادل".
وكان الرئيس الأوكراني وصل إلى إيطاليا الجمعة بعد ساعات من مطالبته بمنح بلاده "المزيد من الأسلحة" خلال اجتماع لحلفاء بلاده في قاعدة رامشتاين الأميركية في غرب ألمانيا.
وتطالب كييف الدول الغربية بالسماح لها باستخدام الأسلحة التي تدعمها بها، لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية، مثل القواعد العسكرية.
إلا أن الدول الأوروبية تجيز لأوكرانيا إلى الآن استهداف مناطق روسية قريبة من الحدود حصرا.
وتدعم إيطاليا العقوبات على موسكو كما تزوّد كييف بالأسلحة، ولكنها تعارض استخدامها خارج الأراضي الأوكرانية.

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المصدر: آ ف ب
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