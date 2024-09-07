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الشرطة الألمانية تبحث عن رجل طعن آخر

الشرطة الألمانية تطوق مكان الهجوم
7 سبتمبر 2024 22:02

تعرض رجل للطعن بسكين على يد رجل آخر في محطة القطار الرئيسية في مدينة كارلسروه الألمانية وأصيب بجروح خطيرة جراء ذلك.
ولا تزال الشرطة تواصل البحث عن الجاني الذي يعتقد أنه هاجم المجني عليه، البالغ 32 عاما، وأصابه بعد شجار وقع مساء الجمعة، حسبما أعلنت الشرطة.
وتبحث الشرطة الجنائية عن شهود عيان. ووفقا للتحقيقات الأولية التي قامت بها الشرطة، ركض الجاني المزعوم خلف المجني عليه على رصيف القطار وصرخ بشيء ما في وجهه، ثم دفعه على الأرض وألحق به طعنات وإصابات في الجزء العلوي من جسده وإحدى ساقيه.
قبل وصول الشرطة الاتحادية، فر المشتبه به باتجاه مخرج في محطة القطار، ما أدى إلى إغلاق المحطة مؤقتا عدم السماح لبعض القطارات بالتحرك. ولم يحقق البحث الأولي نجاحا.
وقالت الشرطة إن من غير الممكن في الوقت الحالي استبعاد أن يرجع دافع الجريمة إلى علاقة بين الجاني والمجني عليه، وأضافت أن الملابسات الدقيقة للجريمة لا تزال غير واضحة في الوقت الراهن لافتة إلى تعذر استجواب المجني عليه.
وخضع المجني عليه لعملية جراحية بسبب إصاباته الخطيرة، وقالت الشرطة إن حالة الرجل ليست معرضة للخطر في الوقت الحالي.
وكانت متحدثة باسم الشرطة قالت، في وقت سابق، إن سائق أحد القطارات أبلغ مركز التحكم المتكامل بشأن هجوم بسكين على رصيف القطار. وعندما وصلت الشرطة الاتحادية إلى المحطة، لم تجد سوى الرجل المصاب.  وافترضت الشرطة أن الأمر يتعلق بخلاف شخصي، معلنة أنه لا يوجد خطر على السكان.

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المصدر: د ب أ
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