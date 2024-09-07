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ترقب لأول اجتماع لوزراء دفاع «السبع» الصناعية

ترقب لأول اجتماع لوزراء دفاع «السبع» الصناعية
8 سبتمبر 2024 01:31

روما (الاتحاد)

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يعتزم وزراء دفاع مجموعة الدول الصناعية السبع، الاجتماع للمرة الأولى في روما، لمناقشة قضايا الدفاع، من دون تحديد موعد لذلك. 
وبحسب بيان صادر عن زير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، «لم يكن هناك اجتماع لمجموعة السبع مخصّص للدفاع، سيكون هناك واحد للمرة الأولى هذه السنة في إيطاليا لأنني أردت بشدّة أن تتعامل مجموعة السبع مع (موضوع) الدفاع».
وأوضح أنه «من السخيف أن تهتم مجموعة السبع بالسياحة... ولا تهتم أبداً بالدفاع».
وتترأس إيطاليا مجموعة السبع العام الجاري، وإضافة إلى إيطاليا، تضم هذه المجموعة كندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
كذلك، أعرب كروسيتو عن دعمه لقرار رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والذي ينص على إحداث منصب مفوّض للشؤون الدفاعية.
وقال إن «هذا خيار عادل للغاية، لم تهتم أوروبا أبداً بالدفاع، حتّى أنّه ليس هناك مفوضية للدفاع في الاتحاد الأوروبي».
وأضاف «يشير خيار أورسولا فون دير لايين إلى مسار جديد بالنسبة لأوروبا بدأ غداة الهجوم الروسي على أوكرانيا».
وتابع الوزير الإيطالي «اعتقدنا أنّه يكفي أن نكون أصدقاء مع الولايات المتحدة، وأن ذلك سيضمن مستقبلنا، وأنّنا يمكن أن نكون مسالمين ونعيش في أمان من دون أي تكلفة».
وختم «اكتشفنا أنّ الأمر لم يكن كذلك، وأننا يجب أن نستثمر في الأمن، وأن قواتنا المسلّحة، في جميع الدول الأوروبية، لم تكن مستعدة لتلقي صدمة حرب لأنها كانت مُعدّة أصلاً للمشاركة قدر الإمكان في بعض البعثات الدولية».

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