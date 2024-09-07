ليبيا.. اعتراض قارب يحمل عشرات المهاجرين

حسن الورفلي (بنغازي)

أعلن خفر السواحل في مدينة سرت، اعتراض قارب يحمل عشرات المهاجرين كانوا في طريقهم صوب أوروبا، وإعادتهم إلى الشاطئ، وذلك بعد أيام قليلة من غرق سفينة قبالة سواحل مدينة طبرق، والذي أسفر عن مقتل أو فقدان ما يقرب من عشرين شخصاً. وأوضح أن القارب كان يقل 64 مهاجراً، بينهم امرأة وطفل، وتم اعتراضه أمس الأول قبالة مدينة سرت الشمالية الغربية، حسبما أفادت شبكة «يورونيوز»، أمس. ونشرت الوحدة صوراً عبر منصة «فيسبوك» تظهر المهاجرين لدى عودتهم. كما قام خفر السواحل بإشعال النار في القارب لتجنب إعادة استخدامه من قبل المتاجرين بالبشر.

والأربعاء الماضي، انقلب قارب يحمل 32 مهاجراً قبالة مدينة طبرق، مما أسفر عن فقدان 22 شخصاً يفترض أنهم فارقوا الحياة. وتم إنقاذ تسعة أشخاص وانتشال جثة واحدة من قبل خفر السواحل. ووفقاً لمشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، تم الإبلاغ عن مقتل 434 شخصاً وفقدان 611 قبالة سواحل ليبيا بين يناير وأغسطس من هذا العام، بينما تم اعتراض أكثر من 14 ألفاً و100 مهاجر وإعادتهم إلى الشاطئ.