قتلى وجرحى في هجمات على شرق أوكرانيا

ذكر مسؤولان أوكرانيان أن قصفا أدى إلى مقتل خمسة أشخاص في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، السبت.

وقال فاديم فيلاشكين حاكم منطقة دونيتسك إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأربعة آخرين أصيبوا في بلدة "كوستيانتينيفكا".

ووردت أنباء عن مقتل رجلين في الخمسينيات من العمر في قصف بالقرب من بلدة "توريتسك" على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي.

وأوضح فيلاشكين، في منشور على تطبيق "تلغرام"، أن ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 24 و69 عاما قتلوا، وأن أضرارا لحقت ببناية في الهجوم على كوستيانتينيفكا.

وأشار إلى أن ثلاثة آخرين أصيبوا بجروح طفيفة وتلقوا العلاج. ونقلت هيئة البث العامة (سوسبيلني) عن أناستاسيا ميدفيديفا، المتحدثة باسم مكتب المدعي العام في دونيتسك، قولها إن الإصابة الرابعة هي لامرأة عمرها 57 عاما أصيبت بشظايا وجرح في الرأس.

وفي قصف منفصل، نقلت هيئة البث عن ميدفيديفا قولها إن رجلا، عمره 52 عاما، وآخر عمره 53 عاما لقيا حتفهما على أطراف بلدة "توريتسك"، حيث تركزت الهجمات في الآونة الأخيرة.

وتتعرض "كوستيانتينيفكا" لضربات بالصواريخ والقنابل والمدفعية من حين لآخر.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، في أغسطس الماضي، إجلاء إلزاميا للأسر التي تضم أطفالا من المدينة بسبب الخطر على أرواحهم.