ارتفاع وفيات المجاعة في غزة إلى 37 طفلاً

غزة (الاتحاد)

ارتفع عدد ضحايا أزمة سوء التغذية في غزة إلى 37 طفلاً، بعد وفاة طفلة من مدينة خان يونس، أمس، بسبب سوء التغذية ونقص العلاج.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، عن مصادر طبية، قولها إن الطفلة توفيت نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات.

في غضون ذلك، حذّر تقرير للأمم المتحدة، من تفاقم أزمة الجوع العالمية، إذ يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مؤكداً أن أزمة الغذاء في غزة هي الأكثر شدّة في تاريخ التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية. وأوضح التقرير نصف السنوي عن الأزمات الغذائية لعام 2024، والذي يغطي الفترة حتى نهاية أغسطس 2024، أن الصراعات والتغيرات المناخية أدت إلى زيادة حادة في أعداد الجوعى، خاصة في قطاع غزة.

وأفاد التقرير بأن عدد الأشخاص الذين يواجهون مستوى كارثياً من انعدام الأمن الغذائي، تضاعف من 705 آلاف شخص في 5 دول وأقاليم في عام 2023 إلى 1.9 مليون في 4 دول أو أقاليم في عام 2024.