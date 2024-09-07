واشنطن: تقديم مقترح «أكثر تفصيلاً» بشأن غزة قريباً

لندن (وكالات)

قال وليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي.آي.إيه»، إن مقترحاً أكثر تفصيلاً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة سيقدم في غضون أيام. وبيرنز أيضاً هو كبير المفاوضين الأميركيين الذين يسعون إلى إنهاء حرب غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى «حماس».

وجاء تصريح بيرنز خلال فعالية لصحيفة فاينانشال تايمز في لندن أمس، بمشاركة ريتشارد مور رئيس جهاز المخابرات الخارجية البريطاني (إم.آي 6)، وهي المرة الأولى التي يظهران فيها معاً بشكل علني.

وبعد مرور 11 شهراً منذ اندلاع الحرب في غزة، يعمل بيرنز ممثلاً عن الولايات المتحدة مع قطر ومصر على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وذكر بيرنز أن العمل جارٍ على «نصوص وصياغات مبتكرة» للتوصل إلى مقترح يرضي الطرفين، مضيفاً «سنجعل هذا مقترحاً أكثر تفصيلاً، وآمل أن يكون ذلك في الأيام القليلة المقبلة».

وتابع أن المسألة تتعلق بالإرادة السياسية وأنه يأمل أن يدرك زعماء كلا الطرفين أن الوقت حان أخيراً لاتخاذ بعض الخيارات الصعبة وتقديم بعض التنازلات العسيرة.