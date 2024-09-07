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المتحدث باسم اليونيسيف في غزة لـ«الاتحاد»: دور حاسم للإمارات في تسريع حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

امرأة تنتظر مع أطفالها التطعيم في خان يونس (أ ف ب)
8 سبتمبر 2024 01:32

عبدالله أبوضيف (رفح)

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أشاد كاظم أبو خلف، المتحدث باسم اليونيسيف في غزة، بالدعم الكبير من دولة الإمارات للحملة الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي بدأت الخميس الماضي، وتستمر على مدار 3 أيام. وتنطلق الحملة من خان يونس في جنوب القطاع، نحو مدينة رفح الحدودية، وتستهدف تطعيم 360 ألف طفل في القطاع. وأوضح أبو خلف، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن «دور الإمارات كان حاسماً في تسريع عملية التطعيم، حيث قدمت دعماً مالياً ولوجستياً ساعد في تحقيق أهداف الحملة، لافتاً إلى أن هذا الدعم يبرز أهمية الشراكات الدولية في تحقيق أهداف الصحة العالمية، ويعكس التزاماً مشتركاً بمكافحة الأمراض الوبائية.
وأوضح أبو خلف أن هذه الحملة تأتي في وقت حرج خاصة بعد العودة المفاجئة لشلل الأطفال بعد نحو 25 عاماً من القضاء عليه، مشيراً إلى أن الحملة تهدف إلى تعزيز المناعة لدى الأطفال وضمان حماية فعالة ضد شلل الأطفال وهو مرض شديد العدوى قد يؤدي إلى الشلل الدائم أو الوفاة.
وأشار إلى أن الحملة الأولى نجحت في تطعيم 189 ألف طفل، ولكن مع عودة المرض بات من الضروري توسيع نطاق الحملة لمواجهة التحديات الصحية بشكل أكثر شمولية، مشدداً على ضمان الوصول إلى جميع المناطق بما في ذلك النائية لضمان تغطية كاملة.
وأضاف أبو خلف أن التنسيق بين المنظمات الإنسانية والجهات المحلية والدولية يعتبر أساسياً لنجاح الحملة، مؤكداً ضرورة تعزيز الوعي بين الأسر حول أهمية الحملة وضمان تقديم خدمات تطعيم آمنة وفعالة رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها القطاع. وختم أبو خلف قائلاً: «ندعو جميع الأسر إلى الاستجابة للدعوة وتطعيم أطفالهم، لأن الحفاظ على صحتهم هو مسؤولية جماعية، مؤكداً أن التزام المجتمع الدولي والمحلي هو مفتاح النجاح في مواجهة الأزمات الصحية وتوفير بيئة صحية وآمنة للأطفال في غزة». وتتواصل الجهود الإغاثية من كل المنظمات الإنسانية لمساعدة المدنيين في قطاع غزة مع انهيار المنظومة الصحية بشكل كامل وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء القطاع، الأمر الذي أدى إلى تفشي أمراض وبائية ونقص حاد في الغذاء والماء الصالح للشرب.

اليونيسيف
غزة
قطاع غزة
فلسطين
إسرائيل
الإمارات
شلل الأطفال
خان يونس
التطعيم
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