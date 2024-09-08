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جرحى بإطلاق نار في كنتاكي الأميركية

توقف حركة المرور على الطريق السريع 75 أثناء حادث إطلاق نار بولاية كنتاكي في الولايات المتحدة
8 سبتمبر 2024 08:36

أصيب عدد من الأشخاص في إطلاق نار قرب طريق سريع في كنتاكي، حسبما أعلنت السبت سلطات الولاية الواقعة بجنوب شرق الولايات المتحدة. 
وقال المتحدث باسم شرطة ولاية كنتاكي سكوتي بنينغتون لوسائل إعلام محلية إن أربعة إلى ستة أشخاص أصيبوا جراء إطلاق النار، دون أن يعطي تفاصيل عن حال المصابين. 
حصل إطلاق النار في مقاطعة لوريل - الواقعة على بعد نحو 145 كيلومترا إلى جنوب مدينة ليكسينغتون - على طول الطريق آي-75، وهو شريان رئيسي يربط شمال البلاد بجنوبها. 
ونقلت قناة دبليو واي إم تي WYMT الإخبارية المحلية عن مكتب شريف مقاطعة لوريل أن هناك "إصابات عدة خطرة" لكن لم يتأكد سقوط قتلى. 
وقال مكتب الشريف إن المشتبه به يبدو "مسلحا وخطيرا" وإن الطريق السريع أغلِق في الاتجاهين. 
وحض حاكم كنتاكي آندي بيشير السكان على تجنب منطقة إطلاق النار.

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المصدر: وكالات
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إطلاق نار
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