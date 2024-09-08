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الإعصار ياجي يتراجع بعد اجتياح هانوي عاصمة فيتنام

أفراد عسكريون يزيلون أضراراً سببها تأثير إعصار ياجي، في هانوي، فيتنام
8 سبتمبر 2024 09:17

قالت الحكومة الفيتنامية إن الإعصار ياجي ضعف اليوم الأحد بعد أن تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص على الأقل في العاصمة هانوي وغمر الكثير من الأحياء بالمياه بالإضافة إلى اقتلاع آلاف الأشجار وإلحاق أضرار بالمنازل.

وحذرت السلطات من استمرار هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية في شمال فيتنام حيث أدت العاصفة، التي تراجعت شدتها من إعصار قوي، إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات منذ وصولها إلى اليابسة بعد ظهر أمس السبت، وفقا لتقديرات أولية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية في فيتنام إن الإعصار ياجي تراجع إلى منخفض مداري بحلول الساعة الرابعة من صباح اليوم الأحد (2100 بتوقيت جرينتش السبت) لكنها حذرت من "احتمال حدوث فيضانات عارمة بالقرب من الأنهار والجداول الصغيرة وانهيارات أرضية على المنحدرات الشديدة في العديد من الأماكن في المناطق الجبلية الشمالية" وإقليم ثانه هوا الساحلي.

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وعاد الهدوء صباح اليوم إلى هانوي، التي يقطنها 8.5 مليون نسمة، بعد أن تسببت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة طوال الليل في أضرار واسعة النطاق مما أدى إلى اقتلاع الأشجار وتناثرها في وسط المدينة وأحياء أخرى.

وأعلنت وسائل إعلام رسمية أن مطار نوي باي الدولي في هانوي وهو الأكثر استقبالا للمسافرين في شمال فيتنام أعيد فتحه بعد إغلاقه صباح السبت.

المصدر: وكالات
فيتنام
هانوي
إعصار
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