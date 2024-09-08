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هاريس تبدأ جولة انتخابية في ولايات مهمة بعد مناظرة مع ترامب

هاريس
8 سبتمبر 2024 15:21

قالت حملة مرشحة الحزب الديموقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس إنها وتيم والز الذي اختارته ليكون نائبها سيقومان بجولة تشمل عددا من الولايات التي يحتدم فيها التنافس بعد مناظرة منتظرة مع مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب يوم الثلاثاء.
ومع بقاء أقل من 60 يوما على يوم التصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر، ستبدأ هاريس نائبة الرئيس الحالي جو بايدن جولة لحملتها الانتخابية تشمل نورث كارولاينا يوم الخميس وبنسلفانيا يوم الجمعة بينما سيتوجه والز إلى ميشيجان وويسكونسن.
وتظهر استطلاعات للرأي تقاربا في الحظوظ بين المرشحين في عدد من الولايات التي من غير المعروف إلى أي من الحزبين ستميل، وربما تحدد بذلك نتيجة الانتخابات. وتشمل تلك الولايات التي لا تحسم موقفها بسهولة جورجيا وأريزونا.
وستكون المناظرة التلفزيونية بين هاريس وترامب اختبارا مهما لهما فهي أول مناظرة منذ انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق وتأييده لهاريس في 21 يوليو لتخوض الانتخابات بدلا منه.
وأضفى ترشح هاريس حيوية على تأييد الحزب الديموقراطي والمتبرعين للحملة الانتخابية، وصارت تتقدم في استطلاعات الرأي. وجمعت حملتها 361 مليون دولار في أغسطس.

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المصدر: وكالات
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كامالا هاريس
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