الإثنين 9 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى جراء قصف استهدف أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف "هاوتزر" في منطقة دونيتسك
8 سبتمبر 2024 16:24

قال فاديم فيلاشكين حاكم منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا إن ثلاث نساء قُتلن جراء قصف استهدف قرية صغيرة في المنطقة اليوم الأحد.
وأضاف أن قرية "تشيركايسكه" تعرضت للقصف، مما أدى لمقتل النساء اللاتي بلغت أعمارهن 43 و45 و53 عاما وإصابة رجل واحد وإلحاق أضرار بما لا يقل عن تسعة مبان.
وحث حاكم دونيتسك، في رسالة عبر تطبيق "تلغرام"، السكان على المغادرة.
وتحقق روسيا، منذ شهور، تقدما في منطقة دونيتسك وتعلن، من حين لآخر، السيطرة على فيها.
وقال الجيش الأوكراني، في إفادته اليومية عن الوضع على الخطوط الأمامية، إنه نحو 100 اشتباك وقعت في دونيتسك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

أخبار ذات صلة
قتلى وجرحى في هجمات على شرق أوكرانيا
إصابات في قصف على منطقة بيلغورود الروسية
المصدر: رويترز
دونيتسك
قصف
آخر الأخبار
الشارقة يدرس «البطل الطاجيكي» قبل «موقعة آسيا»
الرياضة
الشارقة يدرس «البطل الطاجيكي» قبل «موقعة آسيا»
اليوم 11:30
مورجان تُسدل الستار على «النجومية 14»
الرياضة
مورجان تُسدل الستار على «النجومية 14»
اليوم 11:24
الأردن: إغلاق جسر الملك حسين حتى إشعار آخر
الأخبار العالمية
الأردن: إغلاق جسر الملك حسين حتى إشعار آخر
اليوم 11:01
الجزيرة يبحث عن التركيز
الرياضة
الجزيرة يبحث عن التركيز
اليوم 10:52
شباب الأهلي يطمئن على «العمق»!
الرياضة
شباب الأهلي يطمئن على «العمق»!
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©